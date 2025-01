The Economist: JAV politikoje – naujas lūžis

Pirmą kartą į Vašingtoną atvyksta technologijų sektoriaus atstovai – o jų pasaulėžiūra smarkiai skiriasi nuo MAGA (angl. Make America Great Again) judėjimo. Būdai, kaip ši įtampa bus išspręsta ir kas įgaus pranašumą, smarkiai paveiks Amerikos ekonomiką ir finansų rinkas per ateinančius ketverius metus. Kaip ir per pirmąją savo kadenciją, D. Trumpas subūrė ekonominės politikos komandą, kurios tikslai yra iš esmės skirtingi, kartais net prieštaringi. Ryškios MAGA judėjimo figūros, tokios kaip Stephenas Milleris, D. Trumpo pasirinktas personalo vadovo pavaduotoju, yra nusistačiusios prieš prekybą, imigraciją ir reguliavimą, ir yra aktyviai palaikomos. Respublikonų pagrindinės srovės šalininkai, tokie kaip Scottas Bessentas, D. Trumpo pasirinktas iždo sekretoriaus pareigoms, ir Kevinas Hassettas, Nacionalinės ekonomikos tarybos vadovas, pirmiausia yra entuziastai, karštai pasisakantys už mažus mokesčius ir kompaktišką valstybinį aparatą. Tačiau šįkart atsirado nauja frakcija, dėl kurios ši mišri komanda tampa dar nepastovesnė: technologijų broliukai iš Silicio slėnio.