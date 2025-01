Slovakijos opozicija inicijuos balsavimą dėl nepasitikėjimo premjeru Fico

Slovakijos vyriausybės vadovas dėl savo vizito pas V. Putiną gruodžio pabaigoje sulaukė kritikos ir ES. Ukrainos sostinėje Kyjive jis tuo tarpu neapsilankė. Vietoj to jis sustabdė valstybinę karinę pagalbą kaimyninei šaliai kare prieš Rusiją. Be to, R. Fico susipyko su vyriausybe Kyjive, nes ši nutraukė rusiškų dujų tranzitą. Tai reiškia, kad nutrūko gamtinių dujų tekėjimas iš Rusijos į Slovakiją. Tačiau premjeras sulaukia spaudimo ir dėl vidaus politikos reikalų – didelio biudžeto deficito ir sveikatos sistemos problemų.