Scholzas vyks į Zolingeną, kur per išpuolį peiliu mirtinai subadyti trys žmonės

Penktadienį per išpuolį Zolingeno miesto centre peiliu nudurti trys žmonės ir dar aštuoni sužeisti. Įtariamasis šeštadienio vakarą pasidavė policijai. Tai yra 26 metų siras.

Sekmadienio pavakarę pranešta, kad įtariamąjį Issą al H. leista suimti. Jis, be kita ko, įtariamas naryste teroristinėje organizacijoje „Islamo valstybė“ (IS) ir nužudymu, pranešė federalinė prokuratūra.

Pranešime teigiama, kad siras pritarė IS ideologijai ir prisijungė prie grupuotės prieš rugpjūčio 23 d. – kada tiksliai, šiuo metu neįmanoma nustatyti. Dėl savo radikalių islamistinių įsitikinimų jis nusprendė Zolingeno miesto šventėje nužudyti kuo daugiau, jo požiūriu, bedievių žmonių, teigiama toliau pranešime.

Atsakomybę už išpuolį prisiėmė IS. Pranešime, išplatintame per grupuotės ruporą „Amak“, sakoma, kad užpuolikas buvo IS narys ir surengė išpuolį iš „keršto už musulmonus Palestinoje ir kitur“. Ataka esą turėjo būti nukreipta prieš „krikščionių grupę“.