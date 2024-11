Rumunijoje vyko demonstracijos prieš kraštutinių dešiniųjų kandidatą į prezidentus

Per mitingus žmonės drauge skandavo surimuotą eilutę „Jaunimas choru ragina – nebalsuokite už diktatorių“. Kai kuriuose miestuose buvo girdimos ir tokios skanduotės, kaip „Nenorime fašizmo“ ir „Nebalsuojame už Rusiją“.

Gruodžio 8 d. rumunai antrajame rinkimų rate nuspręs, kas vadovaus šaliai – ar C. Georgescu, ar pirmajame rate antrąją vietą užėmusi provakarietiška dešiniųjų kandidatė Elena Lasconi. Be to, gruodžio 1 d. Rumunijoje vyks parlamento rinkimai, kuriuose galimas kraštutinių dešiniųjų partijų sustiprėjimas.