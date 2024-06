Prancūzijoje prasidėjo tris dienas truksiančios D dienos iškilmės

J. Bidenas savo kalbose Normandijoje daug dėmesio skirs izoliacionizmo pavojams ir būtinybei priešintis diktatoriams, į Paryžių skrendančiame prezidento lėktuve žurnalistams sakė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimams Jake’as Sullivanas. JAV prezidentas kalbės ir per iškilmingą D dienos ceremoniją ketvirtadienį, ir penktadienį prie Pointe du Hoc uolų. Čia per sąjungininkų išsilaipinimą Normandijoje vyko smarkūs mūšiai tarp JAV karių ir Vokietijos pajėgų. J. Bidenas, be to, susitiks su keliais garbaus amžiaus veteranais, dalyvavusiais invazijoje Normandijoje.