Pasaulio obligacijų rinkos tampomos konvulsijų: paaiškino, kas vyksta ir ko laukti artimiausioje ateityje

Iš dalies tai galima paaiškinti infliacija. Pasaulyje, kuriame vartotojų kainos sparčiai auga, investuotojai reikalauja didesnio obligacijų pajamingumo dėl dviejų priežasčių: todėl, kad tikisi, jog centrinių bankų palūkanų normos išliks aukštesnės ilgesnį laiką, ir dėl to, kad siekia kompensuoti numatomą pagrindinio kapitalo perkamosios galios smukimą. Naujausi duomenys rodo, kad infliacija mažės lėčiau, nei kadaise tikėtasi. Visose Didžiojo dešimtuko (G-10) grupės šalyse nominalusis darbo užmokestis vis dar didėja 4,5 proc. per metus, o to tikriausiai pakanka, kad infliacija viršytų centrinių bankų užsibrėžtus tikslus, atsižvelgiant į silpną produktyvumo augimą. Euro zonoje esama ženklų, kad darbo užmokesčio augimas iš tikrųjų spartėja; Amerikoje sausio 10 d. paskelbta išsami darbo vietų ataskaita rodo, kad ekonomika toli gražu nelėtėja. Apklausomis pagrįsti infliacijos lūkesčių rodikliai kai kuriose šalyse kyla. Kaip ir infliacijos rodikliai. Vidutinė infliacija Didžiojo septyneto (G-7) grupės šalyse padidėjo nuo 2,2 proc. per metus iki rugsėjo iki 2,6 proc. per metus iki lapkričio mėnesio.