Paaiškino, kodėl rusai Azovo jūrą laiko saugesne už Juodąją

„Galima lyginti. Iš tiesų Azovo jūra tam tikra prasme arčiau mūsų. Tačiau priešas visų pirma tikisi didesnio ar mažesnio saugumo per uždarą Kerčės sąsiaurį. Okupantai mano, kad pastatė ten vadinamųjų tvorų, susiaurino praėjimą. Žinoma, tai – ne atvira Juodoji jūra, kurioje jie neturi tokių galimybių. Todėl jiems, tikėtina, taip saugiau. Be to, jie faktiškai ten susimaišė su civiliniais laivais, o tai, be abejo, gali apsunkinti darbą, jei tektų nukreipti į tuos laivus kokias nors ginkluotės sistemas. Jie tai puikiai supranta ir [tuo] naudojasi“, – teigė D. Pletenčiukas.