Narkotikų gamybos žaidime – pokyčiai: siaubas keliasi į Europą

Ispanijos policija, besidomėdama Kanarų salose susibūrusia grupuote, pernai užtiko šį tą ypač rimto. Ispanijos šiaurės vakaruose plytinčioje Galisijoje stovinčiame name, kuris iš pažiūros niekuo neišsiskyrė iš konteksto, be perstojo darbavosi specialiai suformuotos komandos, per parą pagamindavusios iki 200 kilogramų kokaino. Dvi grupuotės, viena – kolumbiečių, kita – meksikiečių, paklojo apie 2 mln. eurų steigdamos laboratoriją, į kurią ispanai pristatydavo kokaino bazę. Tai tik antra Ispanijoje aptikta kokaino laboratorija, bet ji yra didžiausia iš visų, kokios lig šiol yra surastos Europoje.