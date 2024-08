Kamalos Harris kandidatas į viceprezidentus Timas Walzas – kas jis?

K. Harris, nusiteikusi tapti pirmąja per istoriją JAV prezidente moterimi, iki rinkimų lapkričio 5 d. turi nedaug laiko. Buvo tikimasi, kad pirmoji JAV viceprezidentė moteris, be to, pirmoji juodaodžių ir Pietų Azijos kilmės šiame poste, dėl pusiausvyros pasirinks kandidatu į viceprezidentus baltaodį vyrą ir tokį demokratą, kuris galėtų atremti respublikonų puolimą, kad ji yra pernelyg kairioji. T. Walzas kaip tik atitinka šį apibūdinimą ypač dėl savo paprasto būdo ir kilmės iš Vidurio Vakarų valstijos, per šviesmečius nutolusios nuo Kalifornijos pakrantės elito, iš kur kilusi K. Harris, ir Rytų pakrantės.