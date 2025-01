Iškilo abejonių dėl Kinijos komunistų partijos populiarumo: kiek ilgai ji dar sugebės išlaikyti savo pakalikus?

Vyriausybė pirmenybę teikia kitokiam vaizdui. Praėjusiais metais „veiksmingai buvo sustiprintas socialinis pasitikėjimas, ir ekonomika pastebimai atsigavo“, – teigė ji savo pareiškime apie ekonominius duomenis. Šį pasiekimą „itin“ nulėmė „savalaikės“ skatininimo priemonės, pareiškė ji. Šiek tiek tiesos tame yra. Artėjant metų pabaigai, ekonomika iš tiesų atsigavo. Iš dalies prie to prisidėjo valstybės subsidijuojama prekybos su senų prietaisų keitimu schema, dėl kurios buitinės technikos pardavimai gruodžio mėnesį per metus šoktelėjo 39 proc. Tačiau visuomenėje entuziazmo vis tiek nėra. Po trejus metus trukusių griežtų (ir galiausiai plačiai papiktinusių) pandeminių suvaržymų bei po to sekusių dvejų metų ekonominio negalavimų Kinijos socialinis susitarimas išgyvena įtampą. Daugeliui žmonių geresnis gyvenimas, kurio jie tikėjosi mainais už tai, kad pakluso Komunistų partijos valdymui, taip ir netapo realybe.