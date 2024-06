Į Didžiąją Britaniją per Lamanšo sąsiaurį atvyko rekordinis skaičius nelegalių migrantų

Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad antradienį atplaukė 15 laivų su 882 žmonėmis, tad vidutiniškai viename laive buvo 59 žmonės. Pirminiais duomenimis, bendras atvykėlių skaičius šiemet yra 12 313 – 18 proc. daugiau nei pernai, kai per Lamanšą atvyko 10 472 migrantai.

Per pastaruosius šešerius su puse metų, kai prasidėjo pastaroji migrantų krizė, į JK per Lamanšo sąsiaurį atvyko 126 658 žmonės, rodo nuo 2018 m. pradžios renkami duomenys. Maždaug 81 677 žmonės atkeliavo jau po to, kai vyriausybė 2022 m. balandį susitarė siųsti migrantus į Ruandą, bet šio susitarimo įgyvendinimas stringa. Tų pačių metų spalį ministru pirmininku tapęs Rishi Sunakas pažadėjo „sustabdyti laivus“, tačiau migrantų srautas nemažėja.