Ekspertas: Trumpui ir Harris – galimybė iš esmės pakeisti padėtį rinkimuose

Paskutiniai tyrimai nėra tokie palankūs Harris kaip prieš porą savaičių – kaip jau rašiau, panašu, kad kalniukas leidžiasi ir kandidatų šansai visiškai susilygino. Viena svarbiausių viceprezidentės problemų – bet ir galimybių – yra tai, kad beveik trečdalis respondentų mano, jog jie iki šiol per mažai žino apie Harris.

Nors technologijos vystosi ir medijų vartojimo įpročiai keičiasi, prezidentiniai debatai vis dar suteikia kandidatams beprecedentę galimybę pristatyti savo pozicijas aktualiais klausimais ir pristatyti save šaliai. 84 milijonų auditorijos, kurią surinko pirmieji Trumpo ir Clinton debatai, rytojaus ryto laida tikrai nepasieks (Trumpo ir Bideno debatus per televizorių tiesiogiai stebėjo daugiau kaip 50 milijonų žmonių), tačiau tai vis tiek bus viena žiūrimiausių televizijos laidų („Oskarų“ padovanojimus per TV žiūrėjo vos 20 milijonų). Daugelis debatus stebės per socialinius tinklus, kur politikos stebėtojai, kandidatų fanai, žiniasklaidos atstovai ir partijų aktyvistai iškart kurs komentarus apie tai, kas vyksta eteryje – taip dar padidindami sklaidą. Dar prieš mėnesį žurnalistai pranešė, kad po Bideno atsistatydinimo Kamala Harris iškart konstatavo, jog svarbiausi jos darbai – pirmoji kalba, kalba priimant nominaciją ir pirmieji debatai.