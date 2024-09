Buvęs Latvijos prezidentas: dvilypei popiežiaus pozicijai dėl karo turi įtakos jo komanda

Pasak eksprezidento, popiežius Pranciškus, be abejo, turi savo aiškią pasaulėžiūrą ir jis, kaip pontifikas, nori „taikos visame pasaulyje“. „Tačiau, kaip ir bet kurioje valstybėje, Vatikane administracija atlieka didelį vaidmenį. Gali būti lyderis, bet tu turi komandą... Reikėtų atsižvelgti į tai, kad su juo dirba katalikai iš viso pasaulio, iš įvairių šalių, jie turi skirtingus požiūrius, taip pat ir į Rusiją, Ukrainą, Europą. Be to, jie daro poveikį informacijos atrankai, pozicijos formavimui“, – teigė R. Vėjuonis.