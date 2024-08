„Bloomberg“: Xi Jinpingas Georgią Meloni šiltai priėmė ne veltui

Italijos diplomatai įvardijo Giorgios Meloni penkių dienų vizitą Kinijoje kaip sėkmingą, – per susitikimą su Xi Jinpingu ji sudarė keletą bendradarbiavimo susitarimų, taip pat sulaukė puikių atsiliepimų Kinijos valstybinėje žiniasklaidoje. Kad to pasiektų, premjerė vengė kritikuoti Xi dėl paramos Rusijos karo mašinai ar perteklinių pajėgumų pagrindinėse technologijų pramonės šakose, kaip teigiama viešuose pareiškimuose, nors ji ir įspėjo, kad Italijos ir Kinijos prekybos ryšiai turi būti per nauja subalansuoti.