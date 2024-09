Saulius Čaplinskas. Kaip gydysime sveikatos apsaugos sistemą?

Nors Lietuvoje lėtinių ligų gydymui kasmet išleidžiama arti pusės milijardo eurų, tačiau EK pažymi, kad lėtinėmis ligomis sergančiųjų priežiūra Lietuvoje mažiau veiksminga negu kitose ES šalyse. Be to, sergantiesiems keliomis ligomis (poliligotumas) dvigubai dažniau reikia ambulatorinių konsultacijų, jie dažniau patenka į ligonines, juos dažniau ištinka ankstyva mirtis.

Širdies bei kraujagyslių ligos – dažniausia Lietuvos gyventojų mirties priežastis. Jų ankstyvas išaiškinimas ir gydymas nėra pakankami, todėl turėtų būti plėtojama širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa, didinamos galimybės gyventojams patekti pas gydytojus specialistus išplėstinei patikrai bei stiprinami infarkto ir insulto sveikatos paslaugų klasteriai ir kompetencijų centrai. Be to, širdies ir kraujagyslių ligos lemia labai didelį vyrų pirmalaikį mirtingumą. Dalinai dėl to Lietuvoje turime didelį vidutinės gyvenimo trukmės skirtumą tarp lyčių.