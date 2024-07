LGGRTC pertvarka: darbuotojų pridėsime, o atlyginimų fondas liks toks pats

Lentelėje raudona spalva pažymėtos sumos panaudotos iš Centro uždirbtų lėšų. Per ketverius metus iš Centro papildomai uždirbtų lėšų 484 tūkst. eurų suma buvo skirta darbuotojų darbo užmokesčiui. Tai buvo būtina atlikti, kadangi iš valstybės biudžeto skirta darbo apmokėjimui suma buvo nepakankama, nes vidutinis Centro darbuotojo darbo užmokestis yra 30 proc. mažesnis už šalies statistinį vidutinį darbo užmokestį. 2023 m. gale Centro vidutinis darbo užmokestis, įskaitant ir Centro veiklos pajamų dalį atlygyje, sudarė 1740 eurų per mėnesį iki mokesčių, kai šalies vidurkis buvo 2000 eurų, o Vilniaus gyventojų vidurkis buvo 2200 eurų. Centras pateikė Finansų ministerijai 2025 metų darbo užmokesčio poreikį, kuriame buvo prašoma darbo apmokėjimui papildomai skirti 400 tūkst. eurų, kad 2025 metais Centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis pasiektų 2000 eurų per mėnesį iki mokesčių. Gavome atsakymą iš Finansų ministerijos, kad papildomai lėšų darbo apmokėjimui Centro darbuotojams 2025 metais nebus skirta. Tai matome pateiktos lentelės paskutinėje eilutėje.