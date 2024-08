Kęstutis Masiulis. Atsargiai! Populistai už vartų

Neseni rinkimai Prancūzijoje, Vokietijoje rodo pavyzdį, kad valstybiškos partijos ir iš kairės, ir iš dešinės atsiriboja nuo radikalų ir populistų. Lietuvoje to nėra. Socialdemokratai turi minčių, kad jie galėtų sudaryti koaliciją su tokiais veikėjais. Tai reiškia ne tik galimą reputacinę valstybės krizę, bet ir realią grėsmę, kad Lietuvos pasiekimai bus nubraukti, o šalis keis kryptį ir dreifuos atgal.

Populistinės krizės sugadino ne vieną pasaulio šalį: nuo Argentinos, Venesuelos iki Zimbabvės ir Pietų Afrikos. Tokio neatsakingo valdymo šalis Europoje yra Italija. Jos ekonomika nekonkurencinga, stagnuoja, šalį slegia skolos, o gyvenimo gerovė iš lėto smunka. Nuo Antrojo pasaulinio karo Italiją valdo jau 45-tas premjeras, t. y., tiek pat, kiek per 250 metų buvo JAV prezidentų. Dažna vyriausybių kaita, neatsakingi ir korumpuoti politikai, gremėzdiškas valstybės aparatas turi tiesioginį neigiamą poveikį piliečių gerovei. Palyginimui, dar 2004 m. Italijos bendrasis vidaus produktas (BVP) sudarė 105 proc. ES valstybių BVP vidurkio. Lietuvai tai buvo neįtikėtinai daug, nes mūsų šalis tada siekė vos 48 proc. O štai 2023 m. Lietuva jau pasiekė 86 proc. ES vidurkio ir toliau artėja prie Italijos, kuri smuktelėjo iki 97 proc. Artimiausiais metais, tikėtina, Lietuva pralenks Italiją šiuo rodikliu ir tai bus pirmas kartas per visą istoriją, kai Lietuvoje gyventojų galimybės ir gerovė bus tame pat lygyje, kaip civilizacijos lopšyje. Ir tai yra tik dėl to, kad iki šiol Lietuvoje visos vyriausybės dirbo iš esmės atsakingai ir vengdavo radikalių populistinių posūkių.