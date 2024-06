Kasparas Adomaitis. Virš Lietuvos medikų – Matulo ir Verygos vėzdas

Regionai, poliklinikos ir ligoninės tokioje ligonių kasų smėlio dėžėje sukasi, kaip sugalvoja. Tačiau Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui to negana. Susikvietęs spaudą jis garsiai pareiškia, kad viena slaugytoja per vieną dieną suteikė 260 paslaugų, kurios neabejotinai yra fiktyvios ir neva akivaizdu, kad reikia griežtesnės sveikatos sektoriaus priežiūros dėl piktnaudžiavimo. Jis nutyli, kad kitą dieną paaiškėja, kad slaugytoja tiesiog suvedė viso mėnesio savo darbą į sistemą per vieną dieną. Gėda pirmininkui, kuris tokiais būdais bando pakirsti visuomenės pasitikėjimą visu sveikatos sektoriumi.