Jurgis Valiukevičius. Nustokime kaltinti migrantus dėl mažų atlyginimų

Vis dėlto, vairuotojai ne be priežasties baiminasi, kad jų pastangomis pasiekti rezultatai gali nueiti šuniui ant uodegos. Pagrindinė priežastis – ne užsieniečiai, bet Vilniaus miesto savivaldybės viešojo transporto paslaugų pirkimo sistema. Dar Artūro Zuoko laikais Vilniaus miesto savivaldybė įvedė laisvą rinką imituojančią sistemą, pagal kurią kas keletą metų transporto bendrovės varžosi siūlydamos mažiausią paslaugų kainą. Būtent dėl to VVT administracija 2022 m. visomis priemonėmis bandė sustabdyti streiką, nes išpildžius darbuotojų reikalavimus, jų įmonės paslaugų kaina santykinai išaugo. O tai reiškia, kad per kitą konkursą VVT rizikuoja prarasti dalį savivaldybės užsakymų konkurentams – UAB „Transrevis“ ir UAB „Kautra“. Streiko metu net sklido gandas, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai planuoja atsikeršyti darbuotojams už streiką sumažindami VVT paslaugų krepšelį.