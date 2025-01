Darius Alekna. Svarbi pergalė prieš žodžio laisvės priešus

VTEK taip pat labai aiškiai pasakė, kad kaltinimas negali būti lozungai ir abstrakcijos, jis turi būti pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisiniais argumentais. Štai skundikai ir VMS Etikos komisija, kaip dažnai būna, pirmiausia šaukėsi Konstitucijos, kurią esą pažeidė A. Stankūnas, paskelbęs minėtąjį įrašą. Čia VTEK, matyt, nesulaukė garsiosios „Konstitucijos dvasios“ įkvėpto nušvitimo ir tiesiog priminė, kad VMS Etikos komisija „Sprendime turėjo pateikti teisinių argumentų, kad Tarybos narys nesivadovavo Konstitucija, pažeidė žmogaus teises ir laisves ir t. t., bet tokio vertinimo neatliko. Byloje nėra duomenų apie įgaliotų institucijų priimtus sprendimus Tarybos nariui pažeidus Konstituciją, žmogaus teises, laisves ir pan.“ Be to, nei skundėjas, nei VMS Etikos komisija nematė reikalo teisiniais argumentais pagrįsti ne tik kaltinimų Konstitucijos pažeidimu, bet net A. Stankūno įrašo „nusižengimo“ tiesiogiai Etikos komisijos priežiūrai priklausančiam Valstybės politikų elgesio kodeksui. VTEK sprendime gausu pastabų, kad VMS Etikos komisija „nepagrindžia, kodėl Įrašas prieštarauja teisingumo principui vienodai tarnauti žmonėms“; jos „argumentacija neatskleidžia nei Kodekse įtvirtinto atsakomybės principo turinio, nei to, kokius elgesio standartus šis principas nustato valstybės politikams“; „Sprendimo motyvai ir argumentai yra nepakankami ir neišsamūs, be to, Sprendime nėra atskleistas vertintų principų turinys, nepateikta šiais principais grįstų draudimų, ribojimų, elgesio reikalavimų analizės, neįvertinta Tarybos nario elgesio atitiktis minėtiems principams ir pan.“

VTEK taip pat daug kartų parodė, kad skundėjo A. Rudomanskio ir VMS Etikos komisijos politikų noras (ar užsakymas?) trūks plyš apkaltinti A. Stankūną juos paskatino griebtis nesąžiningų argumentavimo būdų. Visų pirma, apskųstas A. Stankūno įrašas susidėjo iš dviejų dalių, žodžių, pacituotų pavadinime ir nuorodos į jau minėtą G. Vaitoškos knygą. Tačiau apskųsti tik A. Stankūno žodžiai, veltis į diskusiją su tarptautinį autoritetą pelniusiu prof. dr. G. Vaitoška, matyt, pabijota. Tai pastebėjo ir VTEK, kuris „atkreipia dėmesį, kad socialiniame tinkle „Facebook“ Tarybos nario paskelbtą Įrašą sudarė ne tik tekstas, bet ir komentaras po juo su nuoroda į viešai skelbiamą ir parduodamą knygą, kuria, kaip nurodo Tarybos narys, jis ir grindė savo Įrašą. Ši aplinkybė liko neįvertinta“. Be to, skundikai nepasidrovėjo A. Stankūnui priskirti žodžių, kurių jis nesakė: „Maža to, (VTEK čia cituoja VMS Etikos komisiją) Tarybos narys teigia, kad homoseksualiems asmenims būtina specialistų pagalba.“ VTEK atkreipia dėmesį, kad tokio teiginio nėra nei Įraše, nei jo komentare, o Kodekso pažeidimas gali būti konstatuojamas tik dėl veiksmų, dėl kurių pradėtas tyrimas, ir grindžiamas aplinkybėmis, tiesiogiai susijusiomis su byla.

Ieškodama A. Stankūno kaltės, VMS etikos komisija kreipėsi į Žmogaus teisių inspektorių, tačiau į jo išvadas neatsižvelgė, nes, tenka manyti, jos netenkino politinio užsakymo: „Be to, nors tyrimo metu Etikos komisija kreipėsi į Žmogaus teisių inspektorių (toliau – Inspektorius) prašydama įvertinti, ar Tarybos nario Įrašas atitinka VIĮ [Visuomenės informavimo įstatyme] ir kituose teisės aktuose nustatytus visuomenės informavimo principus, taip pat pateikti nuomonę, ar Įrašas vertintinas kaip skatinantis nesantaiką dėl seksualinės orientacijos, į gautą Inspektoriaus atsakymą visgi neatsižvelgė. Inspektorius vertino, kad A. Stankūno paskelbto teiginio turinys negalėtų būti pripažįstamas kaip skatinantis neapykantą, be to, Įrašas negalėtų būti pripažįstamas esąs diskriminacinio pobūdžio. Inspektorius taip pat neįžvelgė tiesioginio ar netiesioginio kvietimo ar skatinimo riboti žmogaus ar asmenų grupės teises ir laisves.“

Lygiai taip pat VMS Etikos komisija nematė reikalo atsižvelgti ir į jos pačios paprašytas Žurnalistų etikos inspektoriaus išvadas, anot kurių, „A. Stankūno paskelbto teiginio turinys negalėtų būti pripažįstamas kaip skatinantis neapykantą, nes neapykanta – tai stiprus priešiškumo jausmas, neapkentimas. Paskelbta informacija nėra aiškiai lenkianti kitus asmenis būti nepakančius, skatinanti ar provokuojanti kitų asmenų priešiškumą homoseksualių asmenų atžvilgiu. Įrašas taip pat negalėtų būti pripažįstamas ir diskriminacinio pobūdžio.“