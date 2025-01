Aurelijus Veryga. Ar MAGA būtų galima paversti MEGA, arba kokia bus naujoji Trumpo kadencija?

Dabar ir vėl sukairėjusių Lietuvos konservatorių ruporai laidose skelbia, kad reikia laukti ir tikėtis chaoso ir t. t. Tačiau ir šiandien, girdėdamas visas šias kalbas, esu kaip niekada skeptiškas. Visų pirma, dėl to, kad neužtenka tik kalbėti apie didelę paramą Ukrainai; reikia užtikrinti, kad ji būtų greita, efektyvi ir pakankama pergalei pasiekti. Akivaizdu, kad „kolektyvinis Bidenas“ padaryti to nesugebėjo: visa suteikta pagalba buvo panaši į varlės virimą ant lėtos ugnies, kai pagalba lyg ir skiriama, bet „ne per didelė“. D. Trumpas aiškiai įvardijo savo tikslą: „kovoti ir nugalėti Amerikos priešus“, būti taikdariu ir vienytoju.