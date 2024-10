Marius Vyšniauskas. Britanijos gulagas. Kenijos nepriklausomybės kova

Visuotinio dėmesio C. Elkins susilaukė išleidusi pirmąją knygą Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain’s Gulag in Kenya (2005), kuri 2006 m. pelnė Pulitzerio premiją. Girdamas autorę premijos komitetas rašė: „Tai aukščiausio lygio istorija: kruopščiai ištirta, puikiai parašyta ir sukrečiamai dramatiška.“ Tačiau knyga supriešino mokslininkus, nes atskleidė vieną bjauriausių imperijos skyrių – Mau Mau sukilimo malšinimą bei sisteminį kolonistų žiaurumą. Tad vieni gyrė C. Elkins už sulaužytą „tylos kodeksą“, slopinusį diskusijas apie britų valdžios smurtą, o kiti kritikavo, kad jos faktai pagrįsti abejotinais liudijimais. Vis dėlto, tai padėjo pagrindą teisinei bylai, kuri paneigė faktą, kad britai, priešingai nei prancūzai ar belgai, iš kolonijų pasitraukė taikiai.