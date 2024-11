Kęstutis Girnius. Ar siekiame būti „labiausiai militaristine valstybe pasaulyje“?

Gal panašiai didžiuotis nori prezidentas Gitanas Nausėda, praeitą savaitę pasakęs, kad siekiant iki 2030 m. sukurti diviziją, „vietoje 3,5 proc. BVP gali reikėti 5 arba 5,5 proc.“ Karo deivės nepalaimino labiausiai militaristinės valstybės. Per pirmąjį Balkanų karą 1912 m. Bulgarija užkariavo nemažai teritorijos, po metų per antrąjį jų neteko. Per Pirmąjį pasaulinį karą daugiau negu ketvirtadalis šalies gyventojų tarnavo 1 200 000 kariuomenėje, bet 1918 m. ji buvo priversta kapituliuoti ir priešams perleisti didelius teritorijos plotus.