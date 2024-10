Kęstutis Girnius. 2,5 proc. BVP gynybai – tai lubos, ne grindys

Tikimybė, kad Rusija netrukus puls Lietuva arba kurią nors kitą NATO šalį, yra nulinė. Prieš dešimtmetį RAND korporacija išnagrinėjo tikėtinas Rusijos invazijos į Baltijos šalis pasekmes. Išvados buvo vienareikšmės. NATO negalėtų sėkmingai apginti labiausiai pažeidžiamų savo narių teritorijos. Per 60 valandų Rusijos pajėgos pasiektų Talino ir Rygos priemiesčius. Ši išvada buvo nuolat kartojama, užmiršus, kad RAND pažymėjo, jog padidinus NATO gynybinius pajėgumas Baltijos šalyse vietoje lengvos pergalės Rusija įklimptų į rimtą karą, ir Maskva supras, kad jį greičiausiai pralaimėtų. Be to, 2015 m. Vakarų ekspertai smarkiai pervertino Rusijos karinius pajėgumus.