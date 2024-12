Ivanas Jablonskis. Golgota

Visas pozicijas apima karštinė. Amžinasis pėstininko košmaras tapo tikrove – braunasi. Naktį BRAAAUNAAAASIII. Pzdc, kiek žmonių bijo, kad naktį pas juos įsibraus. Bet dar niekada naktį to nebuvo nutikę. Kartą vienas vagneris naktį dievas žino kiek laiko šliaužė ant pilvo. Ir tai tik tam, kad pradėtų mūšį – gulėjo ir laukė, kol prašvis. Karštinės režimas pasiekė maksimalias apsukas.

– Be šarvo, be ekipuotės, be ginklų. Užtat du maistmaišiai.