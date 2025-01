Žygimantas Pavilionis. Trumpo Amerika ir Nausėdos Lietuva

Antrasis izoliacionizmo mitas ir Wilsono Amerika

JAV Prezidentas Woodrow Wilsonas (1913–1921 m.) įkūnijo populiariausią XX amžiaus Amerikos užsienio politikos tradiciją, kuri taip pat veikia iki šiol. Esmė – perkelti seniausios pasaulio demokratijos vertybes, teises į tarptautinę aplinką, tarptautinę teisę. Nacijų lyga, Jungtinės tautos, Nacionalinis demokratijos institutas (NDI), kova su įvairiomis kraugeriškomis monarchijomis, imperijomis, despotijomis, kurią W. Wilsonas perėmė iš galingos JAV misionierių tradicijos. Šimtai tūkstančių įvairių denominacijų JAV misionierių nuo XIX amžiaus veikia įvairiose pasaulio šalyse, jas transformuodami, bandydami įvesti bent jau minimalius žmogaus, socialinių, politinių teisių standartus. Labai dažnai būtent šie misionieriai ar jų pagrindu sukurtos įvairios JAV ir tarptautinės organizacijos yra pagrindinis žinių šaltinis JAV piliečiams apie išorės pasaulį, į kurį keliauja tik labai maža dalis pačių amerikiečių. Todėl JAV analitiniai centrai, universitetai, įvairios nevyriausybinės organizacijos ir fondai, galingos religinės bei etninės bendruomenės labai dažnai yra dar vienas svarbus kanalas bendraujant su Amerika. Čia dauguma žmonių yra tikintys, praktikuojantys, o šių tikinčiųjų ar etninės bendruomenės dažnai yra įtakingiausios pasaulyje. Kaip ir Amerikos žydų komitetas, parašęs ne vieną laišką Prezidentui G. Nausėdai dėl Remigijaus Žemaitaičio. Todėl nepaisant visų baimių dėl būsimos D. Trumpo administracijos turime suvokti, kad tiek per savo Amerikos lietuvių bendruomenę, tiek per visų kitų Centrinės ir Rytų Europos bendruomenių koaliciją, tiek per Amerikos litvakus, tiek per daugybę mums gerai pažįstamų analitinių centrų, taip pat ir per Kongresą mes turime labai didelį balsą Amerikoje, kurio negalime leisti mūsų kremliniams antisemitams iš mūsų atimti. Demokratijose valstybė stovi ant plačių piramidės „pamatų“ (o ne ant vienos „viršūnės“), prie kurių priėjimą JAV mes turime.