Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė. Pirk generatorių, arba kaip intelektas pasislepia kažkur po audrų išverstais medžiais

Patyrinėjau darbo skelbimus. Valstybės ir savivaldybių įmonės išsiskiria tikrai ne žemais atlyginimais: daugelis jų dvigubai ar net trigubai didesni nei šalies vidurkis (jis šiuo metu Lietuvoje siekia 2161 eurą bruto). Pavyzdžiui, veiklos meistriškumo partneris „Registrų centre“ gali uždirbti iki 3942 eurų per mėnesį, o per pandemiją atsiradusios specialybės atstovas „duomenų mokslininkas“ – net iki 5280 eurų! Strateginio valdymo ir tvarumo vadovas Vilniaus miesto savivaldybės įmonėje „Susisiekimo paslaugos“ turėtų uždirbti iki 4400 eurų. Net 5800 eurų gautų VĮ Ignalinos atominės elektrinės projektų valdymo ekspertas, kuris, beje, gali darbuotis ir nuotoliu. Iš dalies nuotoliniu (vadinamuoju hibridiniu) būdu galėtų darbuotis bei iki 6600 eurų per mėnesį uždirbti ir Lietuvos geležinkelių atstovybės Briuselyje vadovas, tiek pat ir tos pačios įmonės strategijos vadovas. Rinkodaros projektų vadovui AB Lietuvos geležinkeliai siūlo mažesnę – 3480 eurų – algą, tokio pat dydžio atlyginimas žadamas ir žmonių bei kultūros vadovui (kad ir ką šios pareigos reikštų) „Ignitis grupėje“.