Virginijus Sinkevičius. Karas mūsų kieme: kodėl kova su rusijos šešėliniu laivynu turėtų būti mūsų prioritetas

Nepamirškime ir to, ką reprezentuoja pats šešėlinis rusijos laivynas. Net ir be sabotažo atvejų, juk visi suprantame – tai yra pagrindinis įrankis, kuriuo rusija apeidinėja sankcijas. Sankcijas, kurios yra pasekmė jos brutalios invazijos į Ukrainą. Kitaip tariant – pats laivynas yra sabotažo akcija. O visa tai tęsiasi visų pirma dėl to, kad rusija ir toliau turi pirkėjus savo naftai ir dujoms. Todėl tiek moraline, tiek saugumo prasme tai nėra siauras infrastruktūros Baltijos jūros regione saugumo klausimas.