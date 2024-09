Udrius Armalis. Kodėl Šalčininkai – ne Dzūkija, o Klaipėdos kraštas – ne Mažoji Lietuva

Šie punktai veikė ne tik Vilniuje, bet ir kitose vietose: Dūkšte, Šalčininkuose, Švenčionyse, Riešėje ir kitur. Skaičiuojama, kad repatriacijai iš viso registravosi 364 877 asmenys, iš jų vien iš Vilniaus – per 111 tūkst. asmenų. Įdomiausia yra tai, kad pirmiausia skatinta išvykti visą lenkų inteligentiją – įskaitant ir Vilniaus universiteto profesorius bei dėstytojus. Tiesa, išvyko ne visi užsiregistravusieji. Skaičiuojama, kad LTSR vyriausiojo atstovo duomenimis, iš viso iš Rytų ir Pietryčių Lietuvos 1944–1947 m. išvyko per 169 tūkst. asmenų. Vien iš Vilniaus išvyko per 90 tūkst. asmenų. Priminsiu – Vilniuje 1939 m. gyveno 209 442 gyventojai, taigi prarasta beveik pusė gyventojų. Šie skaičiai rodo tik viena – dabartinė Rytų Lietuva 1944–1947 m. prarado ypač daug gyventojų. Beje, spėkite, kas vietoje išvykusių lenkų tautybės asmenų atvyko į šį regioną? Tame pačiame straipsnyje rasite atsakymą: 1946–1947 m. Lietuva sulaukė apie 123 tūkst. atvykėlių iš SSRS – Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos.