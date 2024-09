Svajūnas Plungė. Du plastikiniai maišeliai mūsų smegenyse – per mažai?

Kodėl mikroplastiko daugėja?

Mikroplastiko kiekis aplinkoje didėja, nes plastiko gamyba ir naudojimas pasaulyje auga eksponentiniu greičiu. Jei 1950 m. pasaulyje buvo pagaminama apie 2 mln. tonų plastiko per metus, tai 2019 m. šis kiekis siekė 460 mln. tonų per metus . Tik 9 proc. šio kiekio yra perdirbama. Kur nukeliauja likusios plastiko atliekos , labai priklauso nuo šalies. Europoje dauguma atliekų patenka į sąvartynus (44 proc.) ir yra sudeginama (38 proc.), tačiau mažiau išsivysčiusiose šalyse didelė dalis atliekų tiesiog išmetama į aplinką kur papuola.

Plastiko atliekų augimas prognozuojamas ir ateityje. Manoma, kad bendra pasaulinė plastiko gamyba iki 2050 m. viršys 1000 mln. tonų per metus. Per ateinančius 25 metus žmonija turėtų pagaminti 3–4 kartus daugiau plastiko, nei buvo pagaminta per pastaruosius 70 metų (nuo 1950 m.).