Seimo naujokė demokratė Jakavičiutė-Miliauskienė: lūkesčiai dėl Širinskienės frakcijoje buvo išsakyti

– Užbaikime jūsų politinį etapą Telšių savivaldybėje. Vicemerės pareigas ėjote trumpai.

– Politiniai vandenys, atrodo, jūsų vicemerės laivą išsiūbavo. Ar tikrai sprendimas eiti į Seimo rinkimus tą laivelį išvertė?

– Aš nežinau, ar tai sutapimas. Bet taip, tai nutiko tą dieną, kai Vilnius patvirtino, kad aš tikrai būsiu vienmandatėje. Ir, beje, tai įvyko man už nugaros: aš visą savaitę buvau komandiruotėje – Dainų šventėje su savo kultūros lauko žmonėmis. <...>. O man skambino žurnalistai: ar jūs žinote, kad turbūt nebeturite kur parvažiuoti iš Vilniaus. Aišku, priežasčių galima ieškoti, buvo nurodyta, kad mūsų politinė jėga per arši: per aršiai pasisakė, prieštaravo daugumos nuomonei. Bet, mano giliu įsitikinimu, tai buvo padaryta dėl to, kad mano oponentai pajuto, jog turi stiprią konkurentę ir ją reikia pašalinti iš eterio. Bet jie pamiršo, kad aš esu kultūros žmogus. Ir oponentai man vieną eterį atėmė, bet turėjau savo prigimtinį. Manau, kad jie patys sau padarė blogai, jeigu atvirai kalbėtume.