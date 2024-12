Kondratovičius norėtų partijų susitarimo dėl finansavimo teisėsaugai: girdžiu kalbas apie 1,6 proc. nuo BVP

Plėsti infrastruktūros tinklą yra per mažai. Būtinas žmonių įsitraukimas į civilinę saugą, pradedant nuo savivaldybių. Dėl to mes ir kalbame, kad turėtų išlikti savivaldybių ugniagesių komandos – jos yra civilinės saugos tinklo dalis. Dabar dirba tam tikras už civilinę saugą atsakingų tarnautojų skaičius savivaldybėse, tad jie taip pat turi būti įtraukiami į bendrus civilinės saugos mokymus. Bet į visus šiuos procesus reikia kuo daugiau įtraukti ir civilius gyventojus. Tokios pratybos ar mokymai galbūt sukelia tam tikrus nepatogumus, bet tik per tokius pasiruošimus galime atrasti trūkumus ir juos ištaisyti.