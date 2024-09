Jurgis Valiukevičius. Kalbame apie skurdą? Pakalbėkime ir apie turtą!

Galiausiai, toks didžiulis turto disbalansas yra esminė planetos ekologinės krizės priežastis. Turtuoliai keliauja privačiais lėktuvais, turi sovietinį devynaukštį talpinančias jachtas, šimtus dvarų ir vasarnamių, kuriuos aplanko vos vieną kartą per metus. Šie turtai ir vartojimo įpročiai yra didelė našta mūsų planetai. 2023 m. paskelbtas „Oxfam“ tyrimas nustatė, kad 1 proc. turtingiausių pasaulio gyventojų 2019 m. išmetė tiek pat anglies dvideginio, kiek penki milijardai planetos žmonių. Dėl šių emisijų kiekio planetoje nuo karščio ir taršos papildomai mirė 1,3 milijono žmonių.

Tačiau didžioji tragedija mūsų planetai yra ne tik tiesioginis turtingųjų vartojimas, o sisteminis poreikis šį turtą nepaliaujamai didinti. Viena didžiausių šių dienų problemų turtingiesiems – kur investuoti jau sukauptą kapitalą? Mūsų gyvenimai jau persotinti įvairiausių daiktų ir prekių, o investicinė grąža gamyboje tendencingai krinta. Dėl to šiandien nemenka dalis investicijų keliauja ne į gamybą, o į nekilnojamąjį turtą ar spekuliacinius burbulus. Dėl to mes turime augančias būsto kainas ir gilėjančią būsto krizę, kai dirbantys žmonės tiesiog negali rasti įkandamo būsto, atiduoda pusę savo atlyginimo už nuomą ar paskolą būstui. Tokios kainos atsiranda ne šiaip dėl rinkos sąlygų, o dėl to, kad investuotojui turime grąžinti didesnę sumą, nei šis ar ši investavo.