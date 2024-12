Budrys tikina būsiantis kitoks ministras nei Landsbergis

– Įvairiausių nuomonių yra buvę ir anksčiau parlamente ir nebūtinai viskas sutampa su tuo, ką daro institucijos įgaliotos vykdyti užsienio politiką. Na ir turbūt tai reikia priimti kaip demokratijos vieną iš elementų, kad yra skirtingos nuomonės ir parlamente gali būti skirtingos nuomonės, turbūt ir valdančiojoje koalicijoje. Aš matau čia vis dėlto erdvės gilyn pažvelgti į tą situaciją ir sudėlioti taškus. Lietuva nesikiša į niekieno vidaus reikalus ir vidaus sprendimus, eina kalba apie Sakartvelo užsienio politiką ir tą perspektyvą, ką yra užsibrėžęs. Mes prie to prisidedame aktyviomis priemonėmis, padėdami tiek su tam tikromis reformomis ar su santykiais su mūsų partneriais, įtikinėdami. Ir tol, kol mes žinome, kad absoliuti dauguma kartvelų remia tą kryptį, tai mes sakome, kad ji negali būti atimta klastojant rinkimus, taikant įvairias manipuliacines priemones dėl informacijos sklaidos, ribojant žiniasklaidos laisvę, ribojant nevyriausybinių organizacijų veiklą, darant tam tikrus pažeidimus rinkimų dieną. Tai nėra sąžiningas veikimas, tai nėra demokratinis veikimas. Demokratija yra vienas iš Kopenhagos kriterijų, kuriuos turi atitikti valstybė, norinti eiti į Europos Sąjungą. Tai jeigu jūs to norite, mes žinome, kaip tai reikia padaryti, mes dėl to tai ir teikiame, ir dėl to pergyvename. Jeigu jūs nenorite to daryti, kitos valstybės nenori – aš nemačiau nė vienos valstybės, kur Lietuva prakišinėjo kažkam, atsiprašau už išsireiškimą, tą pačią Europą.