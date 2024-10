Aurelijus Veryga. Kodėl vaikai, o ne karjera ir pinigai yra tikroji mūsų gyvenimo prasmė?

Net kai ateina tam tinkamas metas, vaikų susilaukimas atidedamas. Kodėl? Nes „trūksta pinigų“, reikia „daryti karjerą“, norisi „save realizuoti“. Ar žinote, kad per kelis dešimtmečius pirmojo vaiko gimimas nusikėlė bene dešimčia metų? T.y. pirmagimio susilaukiama beveik dešimčia metų vėliau, nei tai būdavo įprasta prieš kelis dešimtmečius. Ar tai davė kokių nors privalumų? Abejoju. Pradėkime nuo to, kad viskam – savas laikas. Kaip ant mielių auga nevaisingų porų skaičiai, nes vėlesniame amžiuje tikimybė susilaukti kūdikio vis mažesnė. Be to, vėlai susilaukus pirmojo, nelabai lieka laiko antrojo ar trečiojo susilaukimui. O jei net ir gali, vis mažiau šeimų ryžtasi gimdyti ir auginti du ar daugiau vaikų. Žinau ne vieną atvejį, kai net pasiturinčios šeimos nusprendžia vietoje vaiko auginti šuniuką ar kačiuką ir pradeda rūpintis juo tarsi vaiku. Auga vaikų, su įvairaus pobūdžio raidos sutrikimais, skaičius. Nežinoma kodėl, bet viena iš teorijų yra ta, kad kuo ilgiau delsiama, tuo daugiau šansų, jog kils problemų tiek dėl mamos, tiek dėl būsimo vaikelio sveikatos.