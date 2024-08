Melagienos apie Ukrainos vaikus ir moteris: pasidalino dažniausiais melais ir juos paneigė

Ukrainos moterys ne tik pagrindinės prievartinės karinės tarnybos naratyvo veikėjos – daug turinio, kuriose jos seksualizuojamos. Knygoje „Credible Threat: Attacks on Women Online and the Future of Democracy“ jos autorė Sarah Sobieraj teigia, kad tokios atakos „skirtos apsaugoti ir dar labiau įgalinti lyčių sistemą, kurioje moteris egzistuoja tik kaip kūnas, kurį vertina ir savo malonumui išnaudoja vyras“. Ji taip pat akcentuoja, jog siaubingiausių išnaudojimo formų aukomis tampa marginalizuotoms grupėms priskiriamos moterys, taip pat tos, kurios drįsta įžengti į tradiciškai vyrų dominuojamas sritis, pavyzdžiui, politiką, sportą, diplomatiją, gynybą ar kibernetinį saugumą, bei tos, „kurios laikomos feministėmis ar grėsme tradicinėms lyčių normoms“.