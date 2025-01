Ar tikrai visi Grenlandijos gyventojai nori būti amerikiečiai?

Šaltiniai

Miranda Bryant, Jennifer Rankin. New opinion poll shows 85% of Greenlanders do not want to join US. 2025 m. sausio 28 d.

„Reuters“. Greenlanders overwhelmingly oppose becoming part of the United States, poll shows. 2025 m. sausio 29 d.

Ali Walker. 85 percent of Greenlanders don’t want Trump takeover, new poll says. 2025 m. sausio 28 d.

Trine Juncher Jørgensen. Stort flertal imod amerikansk overtagelse. 2025 m. sausio 28 d.

Daniel Tidemann, Mia Gleerup Fallentin. New poll shows overwhelming majority of Greenlanders reject Trump. 2025 m. sausio 28 d.