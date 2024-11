Po obuolio lipduku – skylutė: ar tai reiškia, kad vaisiai yra užnuodyti?

Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teigimu, bendrieji kokybės reikalavimai taikomi visiems šviežiems vaisiams ir daržovėms. Vaisiai ir daržovės turi būti nepažeisti, nesugedę, švarūs, be kenkėjų ar jų nepažeisti, be perteklinės išorinės drėgmės, be pašalinio kvapo ir (arba) skonio, pakankamai subrendę. Kiekvienoje partijoje gali būti 10 proc. produktų (pagal skaičių arba svorį), neatitinkančių būtiniausių kokybės reikalavimų. Tačiau iš jų puvinio pažeisti produktai gali sudaryti ne daugiu kaip 2 proc. Specialieji kokybės reikalavimai taikomi paruoštiems ir supakuotiems šviežiems vaisiams ir daržovėms (citrusiniams vaisiams, kiviams, persikams ir nektarinams, kriaušėms, obuoliams, braškėms ir žemuogėms, valgomosioms vynuogėms, salotoms, garbanotosioms ir plačialapėms trūkažolėms, saldžiosioms paprikoms, pomidorams, maistinėms bulvėms). Jie turi būti nepažeisti, nesugedę, švarūs, be ligų ir kenkėjų, kenkėjų iš esmės nepažeistų minkštimų, be perteklinės išorinės drėgmės, be pašalinio kvapo ir skonio, pakankamai subrendę (čia).