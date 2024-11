Unikalioje Lietuvos vietoje – tikras sujudimas: dėl ežero pakrantės skubus kreipimasis į prokurorus

Sklypo savininkė, kuri suniokojo kultūros paveldo objektą (Aigėlų šventvietę), esantį Molėtų rajone, Malkėsto ežere pakrantėje, gavo rimtą pamoką. Ji buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, taip pat sklypo savininkei buvo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Tačiau vietos gyventojai pastebėjo, kad šioje istorijoje ir vėl sujudimas. Jie pastebėjo, kad šį sklypą esą norima padalinti į kelis atskirus. Be to, gyventojų nuomone, esą paveldo būklė iki šiol tinkamai neatstatyta į pradinę padėtį. Dėl to net kreiptasi į Generalinę prokuratūrą.