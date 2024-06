Teismo prašo iš Šiaulių ir Prienų rajonų tarybų narių priteisti 25 tūkst. eurų

Prokuratūros atlikto tyrimo metu negauta duomenų apie kitą J. Vilionio kaip tarybos nario veiklą, kuriai vykdyti buvo reikalingi degalai. Nustatyta, kad tarybos nariui nepagrįstai kompensuotos išlaidos dviejų rūšių degalams. Net 61 atveju J. Vilionis pylė degalus du kartus per dieną, 6 atvejais – tris kartus per dieną, 3 atvejais – keturis kartus per dieną, vienu atveju – 8 kartus per dieną. Taip pat nustatyta, jog degalai buvo įsigyjami ir ne Prienų rajone, kai kuriais atvejais ir posėdžių metu.