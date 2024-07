Su milžiniška uragano jėga JAV susidūrusi lietuvė patyrė košmarą: atrodė, kad Žemė sprogsta

Aš mačiau, kaip kaimyno kieme ant jo naujo automobilio griuvo didelis medis. Kaimynas išbėgo į lauką, kvietė gelbėtojus. Po kurio laiko miesto tarnybos atvyko ir nukėlė tą medį. Stiprus vėjas daugelyje vietų išvartė tvoras, nuvertė daug medžių. Saloje potvynio nebuvo, nes ji yra aukščiau, be to, po garsiojo 1900 me­tų uragano (kurio metu žuvo per 6000 žmonių – red.) joje yra pastatyta seawall (jūros siena). Tikėjau, kad pirmadienį bus atstatytas elektros tiekimas. Tačiau to neįvyko. Buvo drėgna ir labai karšta, tiesiog neįmanoma kvėpuoti.