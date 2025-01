Šnipinėjimu Rusijai kaltinamo Manovo byla Vilniuje nagrinėjama nebus

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis prašymą perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui motyvavo tuo, kad šios baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu būtina užtikrinti svarbius valstybės saugumo interesus, be to, visų proceso dalyvių gyvenamoji ir darbo vieta yra Vilniaus mieste, taip pat ir kaltinamasis E. Manovas, kuriam šiuo metu yra taikomas suėmimas, laikomas Vilniaus kalėjime. Prokuratūra mano, kad, esant poreikiui, šioje kaltinimo įstaigoje būtų geriau užtikrinama medicininė priežiūra ir gydymas. Be to, su baudžiamąja byla susiję daiktai, didelis jų kiekis, saugomi Vilniaus mieste esančioje ikiteisminio tyrimo įstaigoje.