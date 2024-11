Oficialus atsakymas: ir toliau kategoriškai atsisakoma suteikti informaciją, ar Seime lankėsi Germanas ir Trinkūnaitė

Atlikus asmens duomenų apsaugos ir teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę suderinimo testą, buvo nustatyta, kad netenkinamas duomenų tvarkymo būtinumo reikalavimas. Tarnybos pareiga užtikrinti saugomų asmenų bei saugomų objektų saugumą naudojant įvairias technines bei organizacines priemones bei tvarkant informaciją nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais yra aukštesnė nei visuomenės teisė žinoti SOPKIS tvarkomą informaciją, kurios atskleidimas gali daryti įtakos saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų saugumui. Be to, duomenų tvarkymo būtinumo reikalavimas netenkinamas ir dėl to, kad šiuo metu vyksta kompetentingų institucijų inicijuoti tyrimai Jūsų rašte minimų asmenų atžvilgiu. Tarnyba, esant poreikiui, pateiks visus turimus SOPKIS duomenis atsakingiems kompetentingų institucijų darbuotojams, kurie, atliktus tyrimą, paviešins visuomenei būtiną žinoti informaciją. Jūsų prašomų SOPKIS duomenų paviešinimas gali daryti įtaką vykstančiam tyrimui.