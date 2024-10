Didžiosios utopijos rinkimų programose

O paskaičiuoti, prieš svaidantis tokiu pažadu, verta. Jeigu visas valstybės išlaidas socialinei apsaugai padalytume po lygiai kiekvienam gyventojui, nepriklausomai nuo jo pajamų, ateinančiais metais galėtume išmokėti apie 290 eurų žmogui per mėnesį. Vargu, ar tokia suma būtų pakankama siekiant patenkinti „bazinius“ poreikius. Be to, nėra aišku, kaip Sodros biudžeto lėšos būtų papildomos ateityje. Įdomu, ar UBP siūlančios partijos tikrai sutiktų atsisakyti visų šiuo metu mokamų „neuniversalių“ išmokų, skiriamų pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms – senatvės ar neįgaliųjų pensijų.