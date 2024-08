Atviras mamos pasakojimas: pervargusi vienuoliktokė nusiraminimo ieško ir vartodama alkoholį

Prieš trejus metus neigiamai vertino alkoholį

Kiek ir kaip dažnai šiuo metu jaunimas geria alkoholį, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) nežino. Visgi pieš trejus metus, 2021 m., NTAKD atliko psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tyrimą ir, jo duomenimis, net 76 proc. 15–24 metų jaunimo neigiamai vertino alkoholio vartojimą. Tyrimas buvo atliktas apklausus 15–64 metų žmonių grupę Lietuvoje ir jaunimas pirmavo pagal neigiamą požiūrį į alkoholį. Nepaisant to, daugiau kaip trečdalis, 37,5 proc., neigiamai nusistačiusio jaunimo bent kartą per paskutinį mėnesį vartojo alkoholį. O tarp teigiamai vertinančių 78 proc. gėrė alkoholį per paskutinį mėnesį.