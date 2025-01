Mindaugas Jurkynas. Donaldas Trumpas ir mažosios valstybės naujoje eroje

O ką daryti galimai plintant nacionalistinėms nuotaikoms net pas hegemoną? Ta proga galima prisiminti seną anekdotą apie svarstymus Seime, kaip pagerinti gyvenimą Lietuvoje po nepriklausomybės atstatymo. Kažkas pasiūlo idėją paskelbti karą Amerikai, pastebėjęs, kad po to pralaimėjusieji visada gerai gyvena, bet kažkas paklausia: „O kas nutiks, jei mes laimėsime?“

Politikos mokslininkas Lee Kuanas Yew mano, kad mažosios šalys, kompensuodamos galios stoką, turi išlikti aktualios, ką jau įrodė ne viena maža šalis. „Laimėti“ prieš hegemoną būtų galima per savo šalies Vakaruose ar net pasaulyje aktualumą su vidinės galios stiprinimu, ko pasiekė Šveicarija, Švedija, Suomija, Izraelis. Idealiu atveju, šalis turi būti reikalinga, gerbiama ir turinti erdvės naudingiems mainams su hegemonu. Lietuvai kaip labai mažai galiai šalia karingų ir pavojingų diktatūrų tai itin aktualu. Antraip, kaip sakoma angliškai, beggars cannot be choosers (liet. elgetos negali būti išrankūs) – neturintieji pasirinkimų turi tenkintis tuo, kas duodama ar... atimama.