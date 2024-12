Kęstutis Girnius. Lietuva tarptautinėje spaudoje

Yra kuo didžiuotis, bet yra ydų bei trūkumų, kuriuos mes sunkiai pastebime, nes jie jau tapę kasdienybės dalimi. Paskutiniu metu trys reiškiniai sulaukė prestižinės Vakarų spaudos dėmesio. Itin daug buvo rašoma apie Remigijaus Žemaitaičio antisemitizmą ir kad „Nemuno aušra“ buvo pakviesta dalyvauti naujoje koalicinėje Vyriausybėje. Gruodį bene įtakingiausias JAV intelektualams skirtas leidinys „The New York Review of Books“ (NYRB) paskelbė ilgą (apie 45 tūkst. spaudos ženklų) straipsnį, aprašantį gėdingą, su tarptautinėmis normomis nesuderinamą, Lietuvos elgesį su neeuropiečiais migrantais, kas verčia klausti, kiek Lietuvai rūpi būti teisine valstybe. Praeitą savaitę „The New York Times“ (NYT) daug dėmėsio skyrė straipsniui apie Lietuvos pastangas išstumti rusų kultūrą iš viešojo gyvenimo, ypač nutarimą pašalinti iš repertuaro Piotro Čaikovskio „Spragtuko“ spektaklius. Minėti straipsniai yra kritiški, kiti sakytų – nedraugiški Lietuvos atžvilgiu, bet svarbu žinoti, kaip kiti gali vertinti tai, kas kai kuriems atrodo savaime suprantamas, nepriekaištingas elgesys.