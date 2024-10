Jolanta Malakauskienė. Requiem valstybinei kalbai

Dvi ukrainietės, pasirodo, nieko nesupranta ir reikalauja dėstyti angliškai, kai tuo tarpu trečias ukrainietis lietuviškai kalba beveik be akcento, bet nesupranta angliškai net A lygiu. Spėkit, kaip mes ten studijuojame. Kasdien italų kalbos paskaitose susiduriame jau net ne su dvikalbyste, o su trikalbyste. Kai kuriais atvejais lietuviškai kalbantis ukrainietis joms dar ir į ukrainiečių kalbą verčia, nes viena iš tų dviejų ir angliškai ne viską supranta.

Pirmoji paskaita. Dėstytojas iškart pasitikslina, ar yra auditorijoje užsieniečių. Darkart perklausia, ar visi supranta lietuviškai. Tyla priimama kaip pritarimas – supranta. Po 10 minučių paskaitos iš auditorijos pasigirsta „Excuse me! We don’t understand.“ Dvi ukrainietės, pasirodo, nieko nesupranta ir reikalauja dėstyti angliškai, kai tuo tarpu trečias ukrainietis lietuviškai kalba beveik be akcento, bet nesupranta angliškai net A lygiu. Spėkit, kaip mes ten studijuojame. Kasdien italų kalbos paskaitose susiduriame jau net ne su dvikalbyste, o su trikalbyste. Kai kuriais atvejais lietuviškai kalbantis ukrainietis joms dar ir į ukrainiečių kalbą verčia, nes viena iš tų dviejų ir angliškai ne viską supranta. Poliglotai nuo pirmo kurso.