Churchillio gyvenimas per Antrąjį pasaulinį karą – politinis balansavimas ant prarajos krašto ir intymi šeimos drama

Nepaisant plintančio smurto ir niokojimų, naktys ėmė atrodyti mažiau bauginančios. Vienu metu „Mass-Observation“ dienoraščio autorė Olivia Cockett ir jos draugė Peg nutarė pasivaikščioti per aviacijos reidą. „Išėjome į pilnaties šviesą, – rašė Cockett. – Buvome tokios sujaudintos jos grožio, kad patraukėme į Brikstoną. Nors visur šaudė, gėrėjomės šešėlių ir šviesos žaismu, mėgavomės tuščiomis, tyliomis gatvėmis. Kaip sakė Peg, karas ir pabūklai, palyginti su šia iškilminga didybe, atrodo nereikšmingi, beveik smulkmena.“ Kita dienoraščio autorė, taip pat jauna moteris, aprašė, kokie jausmai ją užplūdo gulint lovoje, kai netoliese sprogo bomba. „Guliu apimta nenusakomos laimės ir triumfo, – rašė ji. – Mane bombardavo! Vis kartojau tai sau iš naujo – tarsi bandžiau matuotis šią frazę lyg naują suknelę, žiūrėjau, ar ji man tinka. „Mane bombardavo!.. Mane bombardavo – mane!“ Ji pripažino, kad daug žmonių turbūt žuvo arba buvo sužeisti per šį antpuolį, „bet niekada per visą savo gyvenimą nepatyriau tokios tyros ir tobulos laimės.“