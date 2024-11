Bet kaip, sakykite, į „atoveiksmis tolygus veiksmui“ algoritmą sprausti kad ir tokį siužetą? Pakistano federalinė tyrimų agentūra rugpjūčio 23-iąją Lahore areštavo Farhaną Asifą, kurio internete platinta melagiena (angl. Fake news) Anglijoje išprovokavo riaušes. Sautporto vaikų šokių studijoje „Hope of Hart“ nepažįstamajam liepos 29 dieną peiliu atakavus lankytojus papjautos trys mergaitės, sužeisti dar keli vaikai. F. Asifas iškart po įvykio interneto socialiniame tinkle „X“ paskelbė (paėmęs iš naujienų puslapio „Channel3 Now News“) straipsnį (iliustravęs nuotrauka neva iš įvykio vietos), kad mergaites nužudė prieglobsčio prašęs 17-metis imigrantas musulmonas Alis Al-Shaqatis, esą 2023 metais nelegaliai atplaukęs į Jungtinę Karalystę (JK) valtimi per Lamanšą.